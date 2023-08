Crește numărul enterovirozelor la copii, iar intoxicaţiile alimentare s-au dublat

14:10

Moscova a dezvăluit noi manuale de istorie care includ secțiuni despre invazia în Ucraina. Cărțile au fost scrise în câteva luni, înainte ca elevii să se întoarcă la școală, scrie The Guardian. Kremlinul și-a înăsprit controlul asupra narațiunii istorice din școli sub conducerea lui Vladimir Putin, iar tendința s-a accelerat