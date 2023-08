Confirmat oficial: Dinu Țurcanu a rămas temporar fără permis de conducere. Precizarea Judecătoriei Orhei

08:00

O nouă indexare a pensiilor în acest an nu va exista, pentru că statul trebuie să asigure sustenabilitatea sistemului de pensii, a comunicat ministrul Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu, relatează IPN. Potrivit oficialului, o nouă indexare a pensiilor ar însemna o acțiune iresponsabilă, în condițiile unui deficit la bugetul asigurărilor sociale de 30%. Potrivit […]