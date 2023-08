Aeroportul Internațional Chișinău aduce o companie aeriană cu implicări rusești

21:20

Republica Moldova intenționează să exporte până la 800 de mii de tone de grâu în acest an, a declarat secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șarban pentru Radio Moldova. Oficialul a precizat că prețul de export constituie 4 lei per kilogram. Totodată, în urma suspendării acordului de cereale din Marea