De la 10 până la 28 de lei pentru un kg de struguri din piață; Ce spune un agricultor despre vânzările din acest an

Actorul din „Sex and the City”, Chris Noth, neagă din nou acuzaţiile de violenţă sexuală la adresa sa Actorul din „Sex and the City” Chris Noth neagă acuzaţiile de violenţă sexuală la adresa sa, în primul său interviu de când au apărut acuzaţiile în urmă cu doi ani. „Mi-am înşelat soţia. Este devastator pentru ea, nu este glorios, dar nu este o crimă”, a declarat el pentru USA Today. În decembrie 2021, două femei s-au destăinuit publicaţiei The Hollywood Reporter, acuzându-l de viol în 2004 şi d...