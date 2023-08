Relația dintre Xi Jinping și Vladimir Putin se deteriorează. Decizia Rusiei care a înfuriat China

12:40

Guvernarea PAS ar putea transfera alegerile locale generale pentru anul viitor, pentru a le organiza odată cu scrutinul prezidențial la care va participa și Maia Sandu, afirmă liderul PSRM, Igor Dodon. Indiferent de când vor fi organizate aceste alegeri locale, Igor Dodon este convins de faptul că acestea vor fi “o lovitură dură pentru Maia […] The post Igor Dodon: Alegerile locale vor fi o lovitură dură pentru Maia Sandu și PAS appeared first on Omniapres.