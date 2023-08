Ce să mănînci cînd ești stresat

In fiecare zi trebuie sa fii pregatit pentru orice obstacol care iti iese in cale. Ca sa fii sigur ca nu te stresezi, iata o lista a alimentelor care au efect de linistire.1. PortocaleleCel mai rapid efect de calmare il au portocalele datorita continutului ridicat de vitamina C, portocalele echilibreaza tensiunea arteriala si scade nivelul cortizolului (hormonul stresului).2. Ciocolata

