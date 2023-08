Arbori transformați în cioturi pe o stradă din centrul Chișinăului. Explicația întreprinderii „Spații Verzi”

20:30

Vasile Chetrușca este noul director al Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Un anunț oficial în acest sens încă nu a fost făcut, însă numele lui a a fost deja publicat pe site-ul instituției. Acesta a fost anterior șeful serviciului protecție internă și integritate din cadrul ANTA. NM a încercat să solicite un comentariu de la […] The post Patru automobile, casă de 109 metri pătrați, apartament de peste 83 mii de euro și o afacere. Cine este noul director ANTA appeared first on NewsMaker.