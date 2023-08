Un șarpe "a căzut din cer" peste o femeie în Texas

19:00

Openul Statelor Unite, ultimul turneu de Mare Şlem al sezonului din circuitul profesionist de tenis, care se va disputa la New York între 28 august şi 10 septembrie, va oferi premii de 65 de milioane de dolari, în creştere cu 8% faţă de ediţia 2022, a anunţat Federaţia americană de tenis, citată de EFE.Valoarea premiilor oferite la US Open 2023 reprezintă un record pentru această competiţie, c