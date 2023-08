Statul vrea să reorganizeze direcțiile raionale de asistență socială în Agenții teritoriale de profil subordonate ministerului

14:20

Noile prețuri de referință pe piața carburanților afișate de Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică sunt și mai mari decât ieri. Acestea vor fi valabile pentru întreg weekend-ul. Astfel, șoferii vor plăti 22,30 lei pentru un litru de motorină, cu 22 bani mai mult decât ieri, iar pentru un litru de benzină, cu cifra octanică ... Veste proastă pentru șoferi – Motorina crește tare în preț, iar scumpirile vor continua – Cât va costa benzina The post Veste proastă pentru șoferi – Motorina crește tare în preț, iar scumpirile vor continua – Cât va costa benzina appeared first on Politik.