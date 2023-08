Reacția lui Ion Ceban, după ce a fost obligat de CEC să elimine un pliant: Vom ataca în toate instanțele

19:10

Tariful la gaz pentru clienții Rotalin Gaz ar putea fi de 11,80 lei pe metru cub (inclusiv TVA). Aceasta reiese din proiectul de hotărâre publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Totodată, tariful Moldovagaz, care furnizează gaze către marea majoritate a consumatorilor, este de 18,07 lei. Potrivit proiectului de hotărâre al ANRE, consumatorii casnici […]