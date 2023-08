60 de partide au dreptul să participe la scrutinul din 5 noiembrie. CEC a publicat lista

16:50

8 august este Ziua Internațională a Pisicii. În această zi, se marchează ocazia de a celebra și de a aprecia aceste animale de companie cu personalități unice și obiceiuri adorabile. Angajații NewsMaker nu sunt o excepție și adoră pisicile, unii din noi au chiar și câte trei ghemulețe de blană acasă. Am decis să vă […]