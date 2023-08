Unul dintre cei doi frați și-a recunoscut vina pentru omoriul fetiței de 7 ani de la Recea – Va sta ani grei la pușcărie – Al doilea frate eliberat

22:50

Municipiul Chișinău a implementat o inițiativă susținută financiar de Uniunea Europeană, în cadrul proiectului „MOVE IT like Lublin". Scopul acestei inițiative a fost asigurarea călătoriilor mai sigure în transportul public. Aproximativ 500 de troleibuze și autobuze, exploatate de întreprinderile municipale Regia Transport Electric Chișinău și Parcul Urban de Autobuze, au fost echipate cu dispozitive bactericide