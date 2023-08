VIDEO Dinu Plîngău: Reforma asta deja nici glumă nu mai poate fi numită, iar adevărații sabotori sunt chiar unii „reformatori”

12:30

Acțiuni comune în vederea contracarării și documentării unui caz de organizare a migrației ilegale la frontiera comună, desfășurate între autoritățile de frontieră din Republica Moldova și România. Astfel, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Vest au fost alertați despre o posibilă tentativă de trecere a frontierei din Republica Moldova în România a unui grup […] The post A fost reținut un organizator a migrației ilegale peste Prut appeared first on Omniapres.