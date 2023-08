Fermierii amenință cu noi proteste, din 14 august: „Nicio revendicarea de a noastră nu a fost realizată”

16:00

După ce a acuzat Comisia Electorală Centrală (CEC) că ar pregăti fraudarea scrutinului din 5 noiembrie, primarul Ion Ceban a publicat mai multe documente, despre care susține că ar constitui „dovezi". Mai precis, edilul a declarat că pe unele liste din localitățile municipiului Chișinău ar fi „dispărut votanți", în timp ce în altele – au […]