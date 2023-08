Oficialii germani sunt criticaţi pentru cheltuielile pe coafură, machiaj şi fotografi: Angela Merkel a cheltuit 55.000 de euro de când a plecat din funcţie

11:00

Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a declarat că zuranolona, vândută sub numele de marcă Zurzuvae, a fost aprobată ca o pastilă administrată o dată pe zi timp de două săptămâni. Până acum, tratamentul pentru depresia postnatală era disponibil doar sub formă de injecție intravenoasă, a precizat FDA. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Producătorii de … The post SUA aprobă pilula pentru depresia postnatală. Ce efecte negative ar putea avea first appeared on ZUGO. Articolul SUA aprobă pilula pentru depresia postnatală. Ce efecte negative ar putea avea apare prima dată în ZUGO.