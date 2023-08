VIDEO Aeroportul Chișinău s-ar putea alege cu un nou terminal datorită celor 30 000 de cetățeni ai Israelului. Vozian: Deja devine și o necesitate

14:40

Medicul de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga", care i-a reproșat unei paciente că nu vorbește româna, a fost sancționat de Comisia de etică. Lucrătorului medical i s-a aplicat un avertisment, ca sancțiune. Totodată, el va trebui să participe la instruiri suplimentare cu privire la etica și deontologia lucrătorului medical. Precizările au fost făcute pe […]