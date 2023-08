Mai multe programe de compensații în perioada rece a anului. Cine va beneficia de ele

13:45

La 20 august 2000, primăria municipiului Ungheni a demarat un eveniment cultural inedit: Tabăra / Simpozionul de sculptură Ungheni, ediția I. Inițial, acțiunea a... Are peste 80 de sculpturi. Din acest considerent Ungheniul a fost supranumit – oraș al sculpturilor