Ministrul Muncii și Protecției Sociale: De ce sunt cauzate restanțele salariale ale asistenților personali

Cel mai bun fotbalist moldovean din ultimii trei ani, Oleg Reabciuk a semnat cu echipa rusă Spartak Moscova. Fotbalistul moldovean a semnat un contract de trei ani și ar urma să primească, potrivit moldfootball, un salariu de 1,2 și 2 milioane de euro pe an. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Reabciuk va evolua pentru clubul rus cu numărul …