OFFS Moldova. Directorul CCPA, Anders Levinson, în vizită la FMF

12:00

După ce s-a anunţat oficial că voi candida la funcţia de Primar general al municipiului Chişinău din partea Partidului Social Democrat European, am fost întrebat de mai multă lume ce argumente m-au determinat să iau decizia respectivă. Pornind de la acest interes sporit, am decis să vin cu unele precizări în mod public, care sunt […] Post-ul Vadim Brînzaniuc: De ce am decis să candidez la Primăria Chișinău? apare prima dată în Provincial.