Moscova, atacată din nou cu drone, bilanțul victimelor de la Pokrovsk a crescut, trei morți și mai mulți răniți în Harkov

14:20

În doar 17 zile de la lansare, Barbie, regizat de Greta Gerwig, a vândut bilete de peste un miliard de dolari – o premieră pentru o femeie regizor. Ea a bătut recordul deținut anterior de Patty Jenkins, care a regizat Wonder Woman. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Având în rolurile lui Barbie şi Ken pe …