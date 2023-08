NM Espresso: despre tariful la gaz, noi curse Chișinău-Tel Aviv și pedeapsa pentru medicul rusofob de la Spitalul Republican

18:30

Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, și fiul său Xavier au mers la filmul „Barbie" îmbrăcați în ținute roz. Premierul a distribuit fotografia pe Instagram și a scris un mesaj sub ea: „Suntem echipa Barbie", notează Focus. Justin Trudeau a mers cu fiul său cel mai mare, care are 15 ani, la filmul „Barbie". Justin Trudeau și […]