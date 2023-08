Trupele Kievului au reușit să străpungă prima linie de apărare a Rusiei în sudul Ucrainei

07:40

NEXTA Apărarea aeriană rusă a doborât „mai multe” drone care vizau regiunea Moscovei, a declarat primarul Serghei Sobyanin, una dintre ele lovind un turn care fusese atacat şi duminică, transmite The Guardian. Ministerul rus al Apărării a declarat că două drone au fost distruse de sistemele de apărare aeriană în districtele Odintsovo şi Narofominsk, în apropiere […] The post ​Moscova, atacată din nou cu drone. Aeroportul Vnukovo, închis temporar first appeared on NEXTA.