Ziua sunt la muncă, iar seara învață să vorbească și să scrie în limba română: Peste 20 de adulți, din nou elevi

10:20

Povestea fetiței care a supraviețuit 10 ore sub ruine după ce cutremurul din 6 februarie i-a ucis toată familia Copila născută sub ruine și găsită lângă mama sa moartă, după cutremurul devastator de acum șase luni, care a lovit Siria și Turcia, este sănătoasă și locuiește cu familia sa adoptivă. O cheamă Afraa și crește alături de alți șapte copii ai părinților săi adoptivi. Aceștia sunt unchiul și mătușa sa. Afraa a supraviețuit zece ore sub ruine, după ce cutremurul din 6 februarie i-a ucis pă...