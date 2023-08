Andronachi rămâne încă o lună închis acasă cu brățară de monitorizare

20:00

În urmă cu aproximativ un an, angajații Yandex Go au început să întrebe conducerea unde sunt stocate datele despre călătoriile cu taxiul în afara Rusiei. În ciuda războiului, serviciul, de obicei sub numele Yango și Yandex Go, încă operează în peste 20 de țări din întreaga lume, inclusiv Israel, Norvegia, Finlanda, Belarus, Kazahstan, Georgia, Armenia […]