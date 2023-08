Israir Airlines va lansa zboruri directe din Chișinău spre Tel Aviv

16:20

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a declarat pentru The New York Times că Vladimir Putin va fi reales în calitate de președinte cu peste 90% din voturi. Ulterior, acesta a negat că ar fi făcut asemeanea afirmații spunând că jurnaliștii ar fi „distorsionat” mesajul. The New York Times i-a luat un interviu lui […] The post Peskov a declarat pentru o publicație americană că Putin va fi reales cu 90% din voturi, iar apoi s-a răzgândit: „Au distorsionat mesajul” appeared first on NewsMaker.