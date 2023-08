Proiect GRATUIT de mentorat pentru startup-uri! Ce înveți la Entrepreneurship in Residence Program in Moldova?

Entrepreneurship in Residence Program in Moldova (EIR) a fost lansat de XY Partners, cu suportul financiar al Western NIS Enterprise Fund. Inițiativa oferă oportunități de dezvoltare a startup-urilor din Moldova. În cadrul proiectului, 12 mentori de excepție din diasporă vor reveni acasă și vor împărtăși experiența și cunoștințele lor în domeniul antreprenoriatului cu startup-urile locale. […] Articolul Proiect GRATUIT de mentorat pentru startup-uri! Ce înveți la Entrepreneurship in Residence Program in Moldova? apare prima dată în Realitatea.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea.md