Vara aceasta - totul va fi „LAPOIANA”!

Ești pregătit să întâlnești apusul sub muzică folk, sa petreci noaptea sub muzică electronică și să întâlnești răsăritul sub muzica retro ? ATUNCI te invităm la cel mai mare festival din nordul Moldovei ce va avea loc pe data de 12 și 13 August, în satul Glinjeni.

