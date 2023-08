„Noaptea ce urmează devine și mai rece”. Meteorologii, despre cum va fi vremea în Moldova

15:30

Fostul deputat al Partidului Democrat, Eugeniu Nichiforciuc, și-a înregistrat partidul „Mișcarea Respect Moldova" la Agenția Servicii Publice (ASP), scrie IPN. Ex-parlamentarul democrat este indicat în calitate de președinte al partidului. Potrivit sursei citate, din formațiunea, care își are sediul pe strada Mitropolit Dosoftei din capitală, ar face parte 1 250 de membri. Amintim că Eugeniu […]