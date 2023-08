FC Sheriff continuă parcursul în cupele europene – Tiraspolenii și-au aflat posibilii adversari din play-off, dacă vor trece de Bate Borisov

23:30

Sheriff Tiraspol a fost învinsă de Maccabi Haifa cu scorul general 4-2, fiind eliminată din Liga Campionilor. În partida de la Haifa, tiraspolenii au deschis scorul în minutul 20 din penalty, acordat de centralul polonez după ce a consultat VAR-ul și a văzut doar la monitor faultul evident al lui Refaelov asupra grecului Apostolakis. Marocanul ...