„Operațiunea specială ne-a unit societatea”. În Rusia au apărut noile manuale de istorie, care povestesc și despre războiul din Ucraina

18:10

Administratorul Aeroportului Internațional Chișinău Constantin Vozian a anunțat că, din toamnă, două companii aeriene vor veni pe piața din Republica Moldova. „Rodul activității noastre deja este resimțit – din septembrie și octombrie + 2 companii aeriene pe piață”, a comunicat Vozian, fără a oferi și alte detalii în acest sens. Precizările au fost făcute de […] The post Din toamnă, două companii aeriene vor veni pe piața din Moldova appeared first on NewsMaker.