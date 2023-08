Fotbaliștii Oleg Reabciuk și Ion Nicolaescu au semnat. Unul pleacă la Spartak Moscova, altul – la SC Heerenveen

15:40

Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova a anunțat că, în zilele de 6 și 7 august, există risc de inundații locale. Precizările au fost făcute în contextul ultimei avertizări emise. Pe 6 august, meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică, pe întreg teritoriul țării. Avertizarea este valabilă începând cu ora 20:00, 6 august, […]