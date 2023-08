Perciun: 60 de milioane de dolari vor fi investiți în sistemul educațional moldovenesc

21:10

Un bărbat de 74 de ani a murit strivit sub mii de roți de brânză grana Padano. Potrivit pompierilor, Giacomo Chiapparini se afla duminică în depozitul său din nordul regiunii Lombardia, din Italia, atunci când, sub greutatea a mii de roți de brânză, unul dintre rafturi a cedat, scrie The Guardian. Bărbatul a murit strivit […] Articolul Un bătrân și-a pierdut viața strivit sub mii de roți de brânză apare prima dată în Realitatea.md.