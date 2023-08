Fost premier și ex-președinte al Parlamentului va conduce stafful electoral al socialiștilor la alegerile din Chișinău

11:50

Calea Ferată a Moldovei are restanțe la salarii de 88 milioane de lei pentru lunile iunie și iulie urmare a reducerii traficului de mărfuri, a declarat pentru BANI.MD șeful Serviciului de presă al companiei, Dumitru Prohnițchi. „Salariile pentru luna mai au fost achitate în proporție de 90% și au mai rămas lunile iunie și iulie. ... Situația se complică, din nou, la Calea Ferată din Moldova – Traficul de mărfuri s-a prăbușit cu 40%, iar angajații rămân fără salarii The post Situația se complică, din nou, la Calea Ferată din Moldova – Traficul de mărfuri s-a prăbușit cu 40%, iar angajații rămân fără salarii appeared first on Politik.