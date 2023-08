Autoritățile și mediul de afaceri își intensifică eforturile pentru a opri răspândirea pestei porcine africane

20:00

Știrea politică din țară a weekendului trecut a fost că Partidul Acțiunea Democratică (PAD) s-a transformat în Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) în fruntea căreia a fost aleasă Arina Spătaru. Săptămâna însă începe cu o nouă știre. ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe a anunțat că nu are nicio legătură cu […]