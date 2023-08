Ministrul român al Apărării a discutat la Chișinău despre bombardamentele rusești din vecinătatea graniței cu noi

06:30

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că a fost citat greșit de publicația The New York Times într-un interviu recent, în care ar fi spus că președintele Vladimir Putin va câștiga alegerile de anul viitor cu mai mult de 90% din voturi, relatează Sky News. El a fost citat spunând, de asemenea, […]