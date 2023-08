Peskov a declarat pentru o publicație americană că Putin va fi reales cu 90% din voturi, iar apoi s-a răzgândit: „Au distorsionat mesajul”

16:00

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Bogdan Mîndrescu anunţă că a sesizat Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei cu privire la problema zborurilor operate de Wizz Air din România, după ce compania a anulat nouă curse într-o zi, din motive tehnice, scrie HotNews. Astăzi am avut o serie de discuţii extrem de aplicate în legătură […] The post Wizz Air a anulat în România 9 curse într-o zi din motive tehnice appeared first on NewsMaker.