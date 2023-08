Prevederi noi în Codul Electoral care se vor aplica la alegerile locale generale din 5 noiembrie – Vizează atât alegătorii cât și candidații

11:30

Stop PAS și start libertate și democrație. Cu acest mesaj a venit liderul PLDM, Vlad Filat, care a susținut o conferință de presă. "Acum 15 ani, anume aici, la Infotag, am lansat campania "Moldova fără Voronin. Moldova fără comuniști." Atunci am spus foarte clar, tranșant, că Moldova nu mai rezistă sub o guvernare comunistă, autoritară.