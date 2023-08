Ne pasă oare prea mult? Sau când grija față de copil e exagerată

11:30

La 7 ani de la nuntă, Adda a împărtășit cu fanii ei de pe Facebook ce presupune pentru ea căsnicia. Artista a vorbit despre sacrificiile pe care le fac femeile căsătorite, în special femeile care au devenit mame. “7 ani de la nunta. Nu o sa umflu baloane si nu o sa dau cu confetii. Vreau doar prin aceasta postare sa cinstesc femeia. In special femeia casatorita. Femeia care a jurat in fata lui Dumnezeu sa se dedice familiei. Si sa ma cinstesc pe mine! Care am jurat sa ma dedic trup si suflet. Av...