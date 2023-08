Medicii dezvăluie un remediu tradițional împotriva crampelor musculare

11:00

Uleiul de măsline ar putea avea proprietăți neuroprotectoare, contribuind astfel la menținerea sănătății cognitive și reducerea riscului de demență, arată rezultatele noului studiu. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), la nivel mondial există peste 55 de milioane de persoane care trăiesc cu demență. Se estimează că există 10 milioane de cazuri noi în fiecare an, iar demența este, de asemenea, a șaptea cauză de deces în rândul persoanelor în vârstă. Principala formă de demență este boala Alzheimer (AD), care afectează aproximativ 6,7 milioane de persoane cu vârsta de peste 65 de ani în Statele Unite. Potrivit unui comunicat de presă, noul studiu a constatat că persoanele care au consumat zilnic o jumătate de lingură de ulei de măsline au avut un risc redus cu 28% de a muri din cauza demenței, în comparație cu persoanele care nu au folosit ulei de măsline. Studiul a analizat dosarele de sănătate din 1990 până în 2018 pentru 60.582 de femei și 31.801 bărbați fără boli cardiovasculare sau cancer. Sănătatea lor a fost urmărită timp de 28 de ani. Înlocuirea unei singure lingurițe de margarină sau maioneză cu ulei de măsline a fost asociată cu un risc redus cu 8-14% de a muri din cauza demenței, potrivit autorilor studiului. Uleiul de măsline: Un ingredient cheie pentru sănătate în dieta mediteraneană Autorul acestui studiu, Dr. Anne-Julie Tessier, dietetician autorizat și cercetător în domeniul nutriției la Harvard T.H. Chan School of Public Health, a explicat că inspirația pentru cercetare a venit din sănătatea pe care o demonstrează dieta mediteraneană. „Având în vedere că uleiul de măsline este principala sursă de grăsimi adăugate într-o dietă mediteraneană tipică, am fost interesați să examinăm asocierea sa cu demența fatală”, a declarat Dr. Tessier pentru Medical News Today. Conform cercetării lor, Dr. Tessier și colegii săi au identificat că beneficiul asociat consumului de ulei de măsline în reducerea riscului de deces din cauza demenței a rămas neafectat de calitatea generală a dietei adoptate de participanți, inclusiv de nivelul de aderență la dieta mediteraneană. Cum poate uleiul de măsline să îmbunătățească cogniția Dr. Tessier a emis ipoteze cu privire la componentele din uleiul de măsline care ar putea conduce la beneficii pentru sănătatea creierului. „Uleiul de măsline poate juca un rol benefic în sănătatea cognitivă prin conținutul său bogat în acizi grași mononesaturați, care pot promova neurogeneza. Acesta conține, de asemenea, vitamina E și polifenoli care au activitate antioxidantă” Dr. Domenico Praticò, director și profesor la Centrul Alzheimer de la Universitatea Temple, care nu a fost implicat în studiu, a menționat că „alți compuși, cum ar fi oleocanthalul și oleuropeina, sunt de asemenea considerați benefici”. „Există, de asemenea, unele dovezi care arată că este combinația tuturor acestor compuși diferiți mai mult decât un singur element responsabil pentru efectele positive”, a adăugat Dr. Praticò. Acidul oleic poate juca un rol important în sănătatea creierului Dr. Amal Khalil Kaddoumi, profesor la Harrison College of Pharmacy din cadrul Auburn University, care nu a fost implicat în cercetare, a studiat legătura dintre uleiul de măsline și biomarkerii bolii Alzheimer. Studiul ei din 2022 a evaluat efectele uleiului de măsline asupra demenței, dar nu și asupra demenței fatale. Dr. Kaddoumi și colegii ei au descoperit că uleiul de măsline ar putea proteja creierul, îmbunătăți memoria și reduce biomarkerii Alzheimer. Ei sugerează că acidul oleic găsit în uleiul de măsline ar putea contribui la acest efect „Uleiul de măsline extravirgin a îmbunătățit funcția barierei hemato-encefalice și conectivitatea funcțională între diferite zone ale creierului la persoanele cu insuficiență cognitivă ușoară , ceea ce ar putea sublinia efectul benefic al fenolilor din uleiul de măsline extravirgin", a declarat Dr. Kaddoumi pentru MNT. Uleiul de măsline rafinat a crescut activarea funcțională a creierului pentru sarcinile de memorie în regiunile cerebrale implicate în cogniție. Uleiul de măsline extravirgin: Beneficii și preparare „Majoritatea cercetărilor, (cea a doctorului Kaddoumi fiind o excepție) implică doar uleiul de măsline extravirgin, astfel încât există mai multe date cu privire la beneficiile acestuia”, a menționat Kristin Kirkpatrick, dietetician înregistrat. „În general, uleiul de măsline extravirgin, care este preparat cu o presă mecanică la rece, este considerat cel mai bun pentru sănătate”, a spus Dr. Praticò. Această metodă de procesare, a menționat Kirkpatrick, „va reține cele mai multe substanțe nutritive din măsline și este esențială pentru standardul „extra virgin””. Kirkpatrick a avertizat că unii producători amestecă pe ascuns uleiul de măsline extravirgin cu alte uleiuri pentru a-și reduce costurile și a postat îndrumări pentru alegerea uleiului de măsline de cea mai bună calitate și cele mai bune metode de depozitare a acestuia. În ceea ce privește cel mai sănătos mod de a consuma uleiul de măsline extravirgin, Dr. Praticò a săpus că „cel mai bun mod de a-l folosi pentru un beneficiu pentru sănătate este crud (în salată, pe o bucată de pâine etc.)” Cu toate acestea, gătitul uleiului de măsline este, de asemenea, în regulă, deoarece, a spus Dr. Kaddoumi, acesta are un punct de afumare ridicat, ceea ce îl face mai puțin probabil să fie încălzit suficient de mult pentru a-și schimba compoziția chimică. Cât de mult ulei de măsline ar trebui să consumăm zilnic? Potrivit Dr. Praticò, o porție zilnică sănătoasă de ulei de măsline este de două linguri pe zi. Observând că studiile variază de la 1 la 5 linguri pe zi, Kirkpatrick a spus: „îmi sfătuiesc pacienții să consume cel puțin 3 linguri pe zi pentru sănătatea creierului” Când a fost întrebat dacă o persoană ar putea consuma prea mult ulei de măsline zilnic, Dr. Tessier a spus că nu este nevoie ca uleiul de măsline să fie consumat în exces. „Este important de remarcat că puține persoane au consumat peste 15.000 mg/zi de ulei de măsline. Am descoperit o asociere clară și liniară de tip doză-răspuns între un aport zilnic mai mare de ulei de măsline și un risc mai mic de demență fatală”, a concluzionat Dr. Tessier. Cuvinte cheie: demență ulei de măsline Sursa foto: impakter.com Sursa: www.medicalnewstoday.com