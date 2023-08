video | Un pescar a fost salvat în mod miraculos după ce 35 de ore a plutit în derivă cu barca

14:00

Kai Cenat a fost acuzat de incitare la revoltă și la adunare ilegală după ce mii de tineri au venit la o întâlnire cu acesta în Union Square, New York. Întâlnirea cu fanii s-a transformat într-un coșmar, când tinerii s-au bătut cu forțele de ordine, au blocat străzile și au făcut haos.