În perioada electorală pot fi difuzate doar mesajele de interes public aprobate de CEC

13:00

La 6 luni de cînd a fost lovită de o mașină pe Viaduct, tînăra rămasă fără picioares a făcut o postare emoționantă, notează Noi.md"Astăzi se împlinesc exact 6 luni de când viața mea a luat o întorsătură la 180 grade. 6 luni de când numele “Marcela Paladi” semnifică “fata fără picioare”. 6 luni de când am început totul de la zero, am încep să merg și să trăiesc din nou. 6 luni în care am plâns,