 Se caută voluntari pentru cea mai mare vânătoare de monștri în lacul Loch Ness

Pacienții asigurați care au glaucom au acces, din1 august, la încă trei medicamente compensate integral din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Medicamentele cu denumirea comună internațională dorzolamidum, pilocarpinum și combinația timololum+latanoprostum sunt indicate în tratamentul de bază al presiunii intraoculare crescute sau ca adjuvant în cazul pacienților care nu răspund la tratament cu …