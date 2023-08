Lupta în cușcă dintre miliardarii Elon Musk și Mark Zuckerberg va fi transmisă live. Unde vor ajunge încasările din difuzarea confruntării

21:00

Un pilot al companie aeriane germane „Lufthansa" a desenat pe cer un penis de 24 de kilometri. S-a întâmplat pe 28 iulie, după ce i s-a cerut să-și devieze zborul de la itinerariul stabilit în urma unui incendiu, care avusese loc pe aeroportul Catania din Italia, scrie Business insider. Pilotul zbura de la Frankfurt spre […]