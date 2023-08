Cum e acum Afraa, fetița născută sub ruine după cutremurul din Siria și găsită lângă mama moartă?

Când Afraa a fost găsită sub dărâmăturile unei clădiri prăbușite după cutremurul din Siria în 6 februarie, încă era legată cu cordonul ombilical de mama ei care murise imediat după naștere. Imaginile cu salvarea bebelușului au devenit virale și au emoționat întreaga lume. Azi, Afraa – așa cum a fost numită fetița – are șase luni […] Articolul Cum e acum Afraa, fetița născută sub ruine după cutremurul din Siria și găsită lângă mama moartă? apare prima dată în Realitatea.md.

