Frigiderele vor deveni o amintire: Metoda nouă de răcire descoperită de cercetători

11:10

Uniunea Europeană a anunţat joi înăsprirea sancţiunilor sale împotriva Belarusului pentru sprijinul acordat Moscovei în războiul acesteia din Ucraina, prin extinderea listei negre şi restricţionarea exporturilor, în special în ceea ce priveşte tehnologia destinată dronelor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Aceste noi sancţiuni, care au întrunit unanimitatea celor 27 de state membre, au drept scop … The post Ucraina: UE înăspreşte sancţiunile împotriva Belarusului şi ţinteşte producţia de drone first appeared on ZUGO. Articolul Ucraina: UE înăspreşte sancţiunile împotriva Belarusului şi ţinteşte producţia de drone apare prima dată în ZUGO.