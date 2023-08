Tribuna a stabilit cine este ”Omul săptămânii” în politică

11:00

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a declarat nevalabilă desemnarea lui Valeriu Botnaru la funcția de primar în satul Negureni, dat fiind faptul că „nu a fost respectată procedura cu privire la desemnarea și anunțarea candidatului la funcția de primar”. În același timp, PAS a anunțat că va propune susținerea lui Ion Popa la funcția de […] The post PAS a anunțat că îl va susține Ion Popa pentru fotoliul de primar al satului Negureni appeared first on Omniapres.