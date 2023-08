Instagram vrea să te scape de mesajele nedorite: Cum va face asta

14:20

Trei bărbați cu vârstele de 36, 33 și 21 de ani au fost recunoscuți vinovați de omor, stabilindu-li-se pedeapsa sub formă de 12 ani de închisoare pentru primii doi, și pedeapsa de 10 ani de închisoare pentru al treilea inculpat, cu executare în penitenciar de tip închis. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform învinuirii, cei … The post Au bătut până la moarte un bărbat și l-au ascuns în tufiș: Pedeapsa primită de trei indivizi first appeared on ZUGO. Articolul Au bătut până la moarte un bărbat și l-au ascuns în tufiș: Pedeapsa primită de trei indivizi apare prima dată în ZUGO.