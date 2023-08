Alunecare de teren la o plajă de lângă Odesa: un băiat de 10 ani a murit 

15:40

Șoferul, care ar fi provocat pe 24 iulie accidentul rutier de pe bulevarul Decebal din Chișinău, iar ulterior a fugit de la fața locului, a fost plasat în arest preventiv în penitenciar pentru 30 de zile. O decizie în acest sens au emis magistrații de la Judecătoria Ciocana. Totodată, procurorul care instrumentează cazul, Radu Talpă, […] The post Șoferul, care ar fi provocat accidentul de lângă Jumbo, nu are permis de conducere. Bărbatul, plasat în arest pentru 30 de zile appeared first on NewsMaker.