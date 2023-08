LIVE TEXT/ „Cel mai important este că ofensiva nu se oprește, ci continuă”. Război în Ucraina, ziua 529

16:50

Miercuri, 2 august 2023, ZdG a primit un anunț de publicitate de la o companie care prestează servicii foarte contestate de clienții săi. Dacă am fi acceptat publicitatea, urma să câștigăm 1500 de lei. Am decis să renunțăm la publicarea unui anunț care ar putea deranja comunitatea și să facem public acest lucru. Am solicitat...