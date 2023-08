SUA a aprobat prima pastilă pentru tratamentul depresiei postnatale: și-ar face efectul la 3 zile de tratament 

15:20

Șapte persoane au fost ucise într-o alunecare de teren în stațiunea Shovi din regiunea muntoasă Racha din Georgia. Informația a fost confirmată de prim-ministrul georgian Irakli Garibashvili, care a vizitat zona în care dezastrului. Alunecarea de teren a avut loc în seara zilei de 3 august. Reprezentanții hotelului Sunset Shovi, care se află în zona